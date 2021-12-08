Названа самая влиятельная женщина мира в 2021 году

Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт названа самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes. Об этом свидетельствует рейтинг, публикующийся с 2004 года, который появился на сайте издания.

Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье — глава Европейского центрального банка и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В то же время на четвертой строчке расположилась глава General Motors Company, а замкнула пятерку лидеров бывшая супруга Билла Гейтса Мелинда.

Отмечается, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира. До этого на протяжении десяти лет подряд она возглавляла топ, но выбыла из него после ухода из политики. При этом Россию четвертый год подряд в списке Forbes представляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Известно, что Forbes составляет собственный топ на основе известности и экономического влияния человека, а также его общественной деятельности. «Главный тезис, лежащий в основе методологии составления списка, — недостаточно иметь деньги или власть», — говорят авторы данного списка.

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