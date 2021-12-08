Российская частная космическая компания собралась на биржу

Российская частная космическая компания Success Rockets хочет в течение двух-трех лет выйти на биржу. Она собралась сделать это через слияние со SPAC-компанией, сказал гендиректор предприятия Олег Мансуров, передает РИА Новости.

«Плох тот стартап, который не мечтает выйти на IPO (первичную публичную продажу акций — прим. "Ленты.ру"). Мы сейчас смотрим больше на европейские площадки. Все космические компании выходят через SPAC, потому что на ранней стадии нужен большой объем финансирования», — отметил он.

SPAC (special purpose acquisition company) — специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO. Если на IPO будет выведен весь единый холдинг, то капитализация составит 10 миллиардов долларов, сказал Мансуров. Если только ядро (ракеты, спутники, софт) — то около трех миллиардов долларов, добавил гендиректор Success Rockets.

Главные направления деятельности компании — производство сверхлегких суборбитальных, орбитальных ракет, малых космических аппаратов и спутниковых группировок, а также анализ и обработка космических данных.

Ранее Минэкономразвития разработало планы поддержки технологических стартапов, при помощи которых Россия сможет соперничать с американской Кремниевой долиной.