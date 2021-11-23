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В России собрались соперничать с Кремниевой долиной

«Ъ»: Минэкономразвития подготовило планы поддержки технологических стартапов в России
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Фото: Unsplash

Минэкономразвития разработало планы поддержки технологических стартапов, при помощи которых Россия сможет соперничать с американской Кремниевой долиной, пишет «Коммерсантъ». Инициатива является частью правительственной стратегической программы «Взлет — от стартапа до IPO».

Планы предполагают оказание государственной поддержки технологическим стартапам на всех этапах их существования: от возникновения идеи проекта до выхода компании на биржу через процедуру IPO (первичной публичной продажи акций). Минэкономразвития ожидает, что его меры позволят добиться увеличения числа публичных технологических компаний в России.

Первые результаты программы должны появиться в 2023 году, когда на IPO начнут выходить участвующие в ней стартапы. К 2024-му их должно быть не менее 30. Вся программа рассчитана до 2030 года.

Поддержку технологических стартапов предлагается разделить на три этапа: предакселерация и акселерация (оказание помощи в специальном учреждении через обучение и предоставление начального финансирования), развитие зрелой компании и поддержка стабильного бизнеса.

Предполагается, что на базе госпрограммы будет создана «бесшовная» цифровая среда, в которой институты развития смогут обмениваться информацией о компаниях и результатах для оказания более эффективной помощи. Также ожидается, что в первом акселераторном этапе примут участие фонд «Сколково» и другие институты развития, а первым инвесторам в проекты будут предоставляться налоговые льготы.

На втором этапе авторы предусмотрели льготное кредитование по ключевой ставке ЦБ через МСП-банк и Корпорацию МСП. На третьем этапе будут выделяться государственные субсидии, компенсирующие до 50 процентов затрат на процедуру IPO.

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