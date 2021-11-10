Конкурент «Яндекс.Такси» собрался на биржу

Сервис заказа такси Gett и конкурент «Яндекс.Такси» собрался выходить на биржу. По информации The Wall Street Journal основанная в Израиле компания готовится к слиянию, которое поможет ей стать публичной с оценкой 1,1 миллиарда долларов.
По информации источников газеты, сейчас Gett близок к сделке с Rosecliff Acquisition. Эта SPAC-компания, которая создается для выхода других на биржу. Предполагается, что в рамках этой сделки Gett сможет привлечь около 30 миллионов долларов частных инвестиций. Слияние — это еще одна попытка Gett переориентировать работу после закрытия сервиса по аренде автомобилей Juno в 2019 году, указывает The Wall Street Journal.
Компания уже планировала IPO в 2020 году, тогда сервис смог привлечь 200 миллионов долларов от своих акционеров и достиг оценки в 1,5 миллиарда долларов. В январе 2021 года Gett закрыл раунд инвестиций на 115 миллионов долларов. В общей сложности с момента основания в Gett привлекли 913 миллионов долларов от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов.
Gett основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером. Спустя два года она появилась на российском рынке. На сайте компании отмечается, что сегодня заказать такси можно в тысяче городов и населенных пунктов России — от Калининграда до Владивостока.