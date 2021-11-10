Gett решил выйти на биржу с «компанией-пустышкой»

Сервис для заказа такси Gett выйдет на биржу NASDAQ в результате объединения с «компанией-пустышкой» Rosecliff Acquisition Corp. Намерение компания подтвердила в своем пресс-релизе.

Rosecliff Acquisition Corp. — это специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), ее акции уже торгуются на бирже. В целом SPAC представляет собой фирму без активов, бизнес-плана и истории активности и работает для выхода других на биржу, минуя процедуру IPO.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров Gett и Rosecliff, объединение принесет Gett около 253 миллионов долларов. Стоимость объединенной компании оценили в миллиард долларов, на NASDAQ она будет торговаться под тикером GETT.

Ранее о сделке писала The Wall Street Journal и отмечала, что в рамках этой сделки Gett сможет привлечь около 30 миллионов долларов частных инвестиций.

Gett основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером. Сейчас Gett работает в Израиле, США, России и Великобритании. В общей сложности с момента основания в Gett привлекли 913 миллионов долларов от Volkswagen, Access, Kreos, MCI и других инвесторов.

