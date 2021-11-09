Названа причина отмены IPO «Делимобиля»

Каршеринговый сервис «Делимобиль» пока отказался выходить на биржу и перенес IPO на 2022 год из-за низкого спроса на ценные бумаги. Такую причину отмены называет Forbes.

Ссылаясь на три источника, издание отмечает, что компания не успела закрыть книгу заявок. Один из собеседников Forbes рассказал, что компания столкнулась с плохим спросом во время сбора заявок от потенциальных участников IPO в рамках объявленного ценового коридора 10-12 долларов за бумагу.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

Другой источник указал, что terminal value (стоимость всех будущих денежных потоков акции) на 80 процентов состоит из того, что «Делимобиль» может заработать в будущем, но не факт, что это случится.

В целом бизнес-модель сервиса вызывает у инвесторов вопросы на фоне государственного влияния (компания зависит от госрегулирования, поскольку получает субсидии на парковку) и конкуренции с «Яндексом», который может стать лидером рынка. Кроме того, есть проблема и с машинами: стоимость автомобилей растет на фоне полупроводникового кризиса и нехватки чипов. Со своей стороны представитель «Делимобиля» заявил Forbes, что компания переподписала книгу заявок и в целом довольна пулом инвесторов.

О переносе IPO «Делимобиля» стало известно 4 ноября, причиной тогда называли рыночные условия. Ценовой диапазон размещения был объявлен в пределах 10-12 долларов за акцию, так что компания могла бы заработать на IPO 200-240 миллионов долларов или 230-276 миллионов в случае реализации опциона.