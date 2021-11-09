Владелец «Красного & Белого» передумал выходить на биржу

Компания Mercury Retail Holding передумала выходить на биржу, отложив IPO (публичное первичное размещение акций) из-за сложившихся рыночных условий, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга. IPO должно было состояться 10 ноября и стать крупнейшим на Московской бирже с 2013 года.

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Mercury Retail Holding PLC — крупнейший продавец алкоголя в России. Компания была образована в 2019 году в результате слияния продуктовой сети «Дикси» и алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль». В июле 2021 года торговая сеть «Магнит» приобрела «Дикси» за 86,7 миллиарда рублей. Теперь холдинг владеет «Красным & Белым» и «Бристолем».

Компания планировала привлечь на IPO до 1,3 миллиарда долларов. В начале ноября председатель правления Mercury Retail Игорь Кесаев заявлял, что холдинг гордится своей бизнес-моделью и ждет возможности представить ее международным и российским инвесторам.

4 ноября о переносе выхода на IPO из-за «рыночных условий» сообщил оператор каршеринга «Делимобиль». Компания намеревалась привлечь 760-912 миллионов долларов. Журнал Forbes сообщил, что «Делимобиль» так и не закрыл книгу заявок. Инвесторов смутили конкуренция с «Яндексом», сильное влияние государства и стоимость автомобилей.