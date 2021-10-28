Акции разработчика лекарства от болезни Альцгеймера рухнули

Акции американской компании Cortexyme — разработчика лекарства от болезни Альцгеймера — рухнули на 76,58 процента за день по итогам торгов 27 октября, после провала испытаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Ценные бумаги подешевели до 13,51 доллара за штуку. Причем стоимость акций впервые оказалась ниже цены при IPO — 17 долларов.

В ходе испытаний выяснилось, что препарат оказался не эффективнее плацебо. Cortexyme опубликовала результаты испытаний вещества атузагинстат (atuzaginstat), который борется с бактерией P. gingivalis, обнаруженной в мозгу страдающих болезнью Альцгеймера людей. Тесты на 643 добровольцах, среди которых были пациенты с болезнью Альцгеймера от легкой до умеренной степени тяжести, не оказали эффекта на когнитивные способности людей и их возможность справляться с повседневными задачами.

Акции некоторых биотехнологических компаний, которые борются с болезнью Альцгеймера, в том числе Cortexyme, подорожали в 2021 году в несколько раз после того, как в июне препарат Aduhelm от компании Biogen стал первым одобренным лекарством от болезни почти за 20 лет.

Болезнь Альцгеймера — причина около 60 процентов случаев слабоумия. Она характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей. Среди основных симптомов — ухудшение памяти, концентрации внимания, нарушение когнитивных процессов, потеря ориентации во времени и пространстве. В большинстве случаев обнаруживается у людей старше 45 лет. С возникновением Альцгеймера нарушается работа клеток коры головного мозга и гиппокампа, который ответственен за память и формирование эмоций.