США заинтересовались российскими компаниями

Экономические показатели российских IT-компаний кратно увеличиваются после IPO. Об этом заявили спикеры круглого стола в Нью-Йорке, посвященного российскому рынку капитала, передает ТАСС. Глава фонда Finsight Ventures Виктор Ремша в своем докладе отметил, что капитализация восьми крупнейших технокомпаний России за два с половиной года выросла вдвое, что вызывает интерес инвесторов.

Например, рыночная стоимость российской инвестиционной компании Freedom Finance после выхода на американскую электронную биржу NASDAQ увеличилась на 700 процентов, HeadHunter после IPO подорожал в два с половиной раза. Кроме того, в октябре показатели Московской биржи поставили рекорд. По мнению некоторых спикеров, эти факторы делают российский рынок привлекательным для инвестиций.

«Пора было заполнить информационный вакуум и снова вернуть Россию на радары инвесторов — здесь в Нью-Йорке, крупнейшем финансовом центре мира», — считает директор инвестиционной компании США Navigator Principal Investors и организатор мероприятия Кайл Шостак.

Рынок высоких технологий в России разросся до внушительных объемов, считают эксперты. Электронные сервисы сейчас используют около 63 миллионов человек, а их суммарные траты в интернете достигли 45,6 миллиарда долларов. В стране созданы качественные аналоги мировых платформ, например, для заказа такси и онлайн-обучения. Кроме того, российские студенты уже восемь лет подряд лидируют в международных чемпионатах по программированию и по финансовой эффективности в три раза превосходят своих коллег из США.

Эксперты Bloomberg ранее назвали Россию лучшим рынком для инвестиций. Акции российских компаний выглядят самыми привлекательными в мире после резкого подорожания нефти и газа. Помимо статуса крупнейшего производителя сырья, эксперты назвали другую положительную особенность российского рынка — здоровое состояние финансов. В стране имеются резервы на сумму более 600 миллиардов долларов, а госдолг находится на относительно низком уровне.