В России определили лучших IT-специалистов

«ВКонтакте» подвела итоги чемпионата VK Сup среди русскоязычных IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Чемпионат собрал 4,5 тысячи заявок от русскоязычных IT-специалистов, сильнейшие разработчики и дизайнеры разделили призовой фонд в 3,72 миллиона рублей.

Соревнования прошли по четырем направлениям: спортивное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов. Больше всего заявок поступило на спортивное программирование — 2077. До отборочного тура добралась почти половина, а до финала — 32 человека. В каждом направлении было семь призовых мест.

В связи с переходом VK Cup в онлайн «ВКонтакте» увеличила призовой фонд на миллион рублей — он составил 3,72 миллиона рублей. Победители направлений получили кубки чемпионата и денежный приз 300 тысяч рублей, финалисты со второго по седьмое место выиграли от 20 до 250 тысяч рублей и получили мерч «ВКонтакте».

Для участия в финале конкурсанты разрабатывали приложения для обработки голосовых сообщений с эффектами закадрового смеха или аплодисментов, проектировали интерфейс вызова такси, определяли возраст пользователей по их поведению. Задания трека программирования подготовил Геннадий Короткевич, самый титулованный спортивный программист в мире и трехкратный победитель VK Cup, а задачи для остальных направлений — команда «ВКонтакте».

В треке Engine (спортивное программирование) победил студент ВШЭ Рамазан Рахматуллин, в треке Mobile (мобильная разработка) — студент Белорусского государственного университета Евгений Стефанков. Победителем трека ML (машинное обучение) стал руководитель группы в центре машинного обучения компании JetSoft Антон Чикин. В треке Design (дизайн интерфейсов) лучшим оказался студент Иркутского государственного университета Максим Манчаккай.