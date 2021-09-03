В России придумали способ борьбы с фейками

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Соответствующие публикации будут сопровождаться специальной меткой, при этом шутки и мемы помечать не будут, говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователи соцсетей не будут ограничены в получении информации, но увидят сигнал о том, что к ней нужно отнестись с осторожностью. По результатам тестирования и обратной связи примут решение о дальнейшем использовании инструмента против фейков.

По словам руководителя команды модерации «ВКонтакте» Ивана Корнеева, часто, чтобы отличить правду от вымысла, достаточно критического мышления и информационной грамотности, однако иногда пользователям встречаются вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования. «Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьезные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19», — объяснил он.

Контент, на который пожаловались пользователи, будет отмечен предупреждением. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций. Личное мнение и оценочные суждения, а также шутки, пародии и мемы не помечаются как потенциально недостоверные.

В результате соцсети создадут публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по фактчекингу.