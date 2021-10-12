Компания Mail.Ru сменит название

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал в онлайн-трансляции в социальной сети, что группа компаний сменит название и теперь будет развиваться под брендом VK. В процессе ребрендинга будет переименовано также несколько сервисов Mail.Ru. По мнению топ-менеджера, VK — «узнаваемый и самый перспективный бренд», который знают 100 процентов аудитории рунета, а 67 пользуются соцсетью каждый день.

По мнению Добродеева, среди главных преимуществ бренда VK — большая аудитория, популярность среди молодежи и универсальность. «Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — рассказал Добродеев.

Ребрендинг коснется всех сервисов холдинга. Часть из них получит новое название, а некоторые просто свяжут единым стилем. Исключением станет только дочерняя компания MyGames, выпускающая игры, так как ее деятельность прежде всего ориентирована на зарубежный рынок. Например, свои рекламные продукты Mail.Ru объединит под названием «VK Реклама», сервис объявлений «Юла» станет «VK Объявлениями», а Boom — «VK Музыкой».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» уже сменили название несколько сервисов: VK Taxi от «Ситимобила» получило наименование «Такси "ВКонтакте"», сервис Worki стал «VK Работой». Добродеев также объявил о планах холдинга запустить видеоплатформу «VK Видео» и начать продажи «умных» устройств под брендом «VK Девайсы», которые будут подключаться к другим устройствам или сетям через беспроводные протоколы и делать часть работы интерактивно и автономно.

Холдинг также доработал логотип VK. Монограмма приобрела более четкие и геометричные формы, а синий цвет фона стал ярче и заметнее. По данным группы, за 2021 год через VK ID за пределами соцсети авторизовалось 28 миллионов пользователей, а в сервисе VK Pay было зарегистрировано 20 миллионов банковских карт.

Недавно Mail.ru Group заявила, что европейский офис MY.GAMES возглавит бывший топ-менеджер скандально известного гиганта Activision Blizzard Филипп Соз. Компания заявила, что назначение Соза — часть стратегии по выстраиванию бизнеса в Европе. MY.GAMES активно сотрудничает с европейскими разработчиками и техногигантами. По мнению Mail.ru Group, обширный опыт топ-менеджера поможет компании «усилить международные позиции».