Delivery Club и «Самокат» задумались о выходе на биржу

Сбербанк: Delivery Club и «Самокат» могут провести IPO в 2022 году

Сервисы доставки продуктов Delivery Club и «Самокат» могут рассмотреть возможность проведения IPO (первичного публичного размещения акций) в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис, сообщает ТАСС.

Обе компании входят в «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. «К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально, возможно, уже начиная со следующего или 2023 года будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — заявил Хасис. По его словам, конкретных дат пока нет, но возможность IPO «абсолютно не исключается».

В начале сентября стало известно, что о выходе на биржу задумалась другая российская компания — сеть супермаркетов «Вкусвилл». Она планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в конце 2021 или начале 2022 года. По оценкам экспертов, IPO принесет компании от трех до пяти миллиардов долларов.

Также выход на американскую биржу запланировал сервис поиска недвижимости ЦИАН с возможностью вторичного размещения на Московской бирже. Организацией размещения займутся крупнейшие банка США: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Renaissance Capital и Bank of America. IPO оценивается примерно в 300 миллионов долларов.