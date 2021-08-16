Египет проведет крупнейшее IPO в своей истории

Египет начнет подготовку к потенциально крупнейшему в своей истории IPO компании ACUD

Глава египетской госкомпании Administrative Capital for Urban Development (ACUD) сообщил о планах начать подготовку к публичному размещению акций (IPO), которое может стать крупнейшим в истории страны. Компания создана для надзора за строительством новой столицы Египта. Об этом сообщает Bloomberg.

В начале следующего года Египет планирует начать продажу доли в государственной компании Administrative Capital for Urban Development. По словам главы компании Ахмеда Заки Абдина, процедура выбора консультанта и определения размера размещения ценных бумаг ACUD состоится в начале 2022 года. Он также надеется, что это IPO станет крупнейшим в истории Египта. Размещение акций, по словам Абдина, будет проведено на египетской бирже, а также «весьма вероятно на другом международном рынке».

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Компания ACUD — совместное предприятие военных и Министерства жилищного строительства Египта, создана для наблюдения за многомиллиардным проектом строительства новой столицы. Это один из нескольких мегапроектов, запущенных действующим президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. Проект предполагает превращение 700 квадратных километров пустыни в современный город с правительственными зданиями, иностранными посольствами, зданиями крупных компаний и крупнейшей в Африке башней.

По словам Абдина, правительство готовится к переезду 50 тысяч сотрудников в новую столицу в декабре, а монорельсовая дорога, соединяющая город с Каиром, будет готова примерно в середине 2022 года.

К настоящему моменту крупнейшее IPO Египта провела компания Telecom Egypt, которая в 2005 году привлекла 5,1 миллиарда фунтов стерлингов (7 миллиардов долларов).