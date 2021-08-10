Создатель PUBG стал миллиардером

Чанг Бён-гю, основатель южнокорейского разработчика онлайн-игр Krafton, стал миллиардером и увеличил свой капитал до 2,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Акции Krafton закрылись на Корейской бирже на уровне 454 000 вон (394 доллара США) за штуку. Первоначальная цена составляла 498 000 вон (433 доллара США). В прошлом месяце Krafton снизила целевую цену IPO почти на четверть после того, как финансовый регулятор Кореи попросил компанию пересмотреть проспект эмиссии из-за подозрений, что ее оценка была слишком высокой. Кроме того, законодательные ограничения на онлайн-игры в Китае также оказали влияние на ситуацию на рынке.

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Несмотря на падение акций компании, Бён-гю смог увеличить свой капитал почти в три раза. Компания Krafton, стоящая за созданием популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), имеет рыночную капитализацию в 22,2 триллиона вон (19,3 миллиарда долларов) — больше, чем у любого другого разработчика игр, зарегистрированного в Корее.

48-летний Бён-гю является председателем правления Krafton и ее крупнейшим акционером, владеющим около 14 процентов акций. Его жена Чон Сын Хе владеет почти 1 процентом акций компании. Forbes оценивает стоимость активов Бён-гю и его жены в 2,9 миллиарда долларов (по сравнению с 990 миллионами долларов непосредственно перед IPO).

Чанг Бён-гю впервые попал в список 50 самых богатых людей Кореи в 2019 году с чистым капиталом в 890 миллионов долларов. В начале 2021 года он стал миллиардером, а в апреле дебютировал в списке мировых миллиардеров.

Помимо Бён-гю, есть еще шесть корейских игровых миллиардеров в мировом списке миллиардеров этого года: Ким Чжун Чжу из Nexon (13,3 миллиарда долларов), Квон Хёк Бин из Smilegate (6,7 миллиарда долларов), Ким Тхэк Джин из NCSoft (2,9 миллиарда долларов), Бан Чжун Хёк из Netmarble (2,3 миллиарда долларов), Ли Джун Хо из NHN Entertainment (1,7 миллиарда долларов) и Ким Дэ Ил из Pearl Abyss (1,2 миллиарда долларов).