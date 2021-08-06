«Банкир миллиардеров» сам стал миллиардером

Инвестиционный банкир Байрон Тротт, который был советником богатейших семей мира, сколотил состояние и стал миллиардером, как его клиенты. Об истории банкира пишет Bloomberg.

Состояние Тротта оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Его частная инвестиционная компания BDT Capital Partners управляет активами на 28 миллиардов долларов. В ней работают 157 человек, офисы компании расположены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе, Лондоне, Франкфурте и других городах. 62-летний Тротт не любит, когда его называют «банкиром миллиардеров».

Инвестор сделал себе имя в 2004 году на успешных сделках для холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. После одной из них Баффет похвалил Тротта перед инвесторами. «Он понимает Berkshire намного лучше, чем любой инвестиционный банкир, с которым мы разговаривали, и полностью заслуживает свой гонорар, хотя мне и тяжело это признавать», — писал Баффет. В 2008 году под руководством Тротта состоялась одна из самых важных сделок в истории Уолл-стрит. В разгар финансового кризиса Berkshire вложила пять миллиардов долларов в инвестиционный банк Goldman Sachs, увеличив его капитал и восстановив доверие на рынке. Баффет пошел на это, хотя не любил инвестировать в банки.

В последнее время инвестиции стали популярным способом вложения денежных средств среди россиян. Для выхода на биржу достаточно иметь небольшую сумму, иногда это может быть тысяча рублей. Аналитики советуют накопить хотя бы 30 тысяч рублей перед открытием брокерского счета. В первое время эксперты рекомендуют покупать акции известных компаний.