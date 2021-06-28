Россиян захотели завлечь в инвестиции

Финансовые компании захотели завлечь россиян в инвестиции, пишет «Коммерсантъ». Для этого они предлагают изменить некоторые нормы законодательства.

Речь идет в первую очередь о повышении привлекательности паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Обычно доли в них (паи) можно купить у управляющей компании, сформировавшей фонд, либо на вторичном рынке. Исключение составляют биржевые ПИФы — аналоги зарубежных ETF, торгуемых на биржах фондов.

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Поправки в законы о рынке ценных бумаг и об инвестфондах, а также в Налоговый кодекс разработала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Она позиционирует ПИФы как более надежную и диверсифицированную форму инвестирования по сравнению с самостоятельными операциями на бирже через брокера.

В частности, предлагается разрешить размещать паи ПИФов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), дающих право на налоговые льготы. Сейчас вносить на них можно только денежные средства, а вкладывать их — в акции и облигации.

Также предлагается разрешить брокерам выступать налоговыми агентами. По нынешним правилам, этот статус в отношении паев могут иметь только управляющие компании. По мнению НАУФОР, такое изменение позволит упростить предложения по инвестированию в ПИФы на рынке.

По итогам 2020 года на российских биржах был зафиксирован рекордный приток инвесторов и открытых брокерских счетов. В апреле 2021-го количество счетов на крупнейшей отечественной площадке — Московской бирже — достигло 11 миллионов.