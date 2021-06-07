Власти ограничат вывод средств за границу с помощью налогов

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о возможной донастройке налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж. В интервью телеканалу РБК он подчеркнул, что предприниматели, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.

По его словам, изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись без революций. Но основной вариант — это повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам.

Решетников указал, что Минфин уже представил первые наброски этого проекта. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Он признал, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно и власти не против таких выплат в принципе, чтобы сохранить фондовый рынок, но следует их сократить.

Это не первое предупреждение со стороны правительства по поводу дивидендных выплат. В конце мая вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил увеличить налоги на дивиденды для предприятий, которые не индексируют зарплату сотрудникам. Таким образом чиновник хочет за их счет частично решить проблему низких зарплат.

Позднее замглавы Минфина Алексей Сазанов предположил, что для бизнеса, злоупотребляющего выводом средств за рубеж, налог на прибыль возрастет с 20-ти до 25-30 процентов. По его словам, решать, кто будет платить такой налог, будут власти, а цель его — заставить компании инвестировать внутри страны. Сазанов завершил, что наказывать станут только за вопиющие случаи, но о конкретных параметрах можно будет говорить лишь к концу лета. Не исключены и другие меры давления на бизнес.

В Обзоре финансовой стабильности Центробанка говорится, что в 2021 году торгующие на бирже россияне стали значительно активнее вкладывать средства в акции иностранных компаний, а вот для российских компаний инвестиции, напротив, сократились. Низкие выплаты акционерам являются одним из основных причин низкой стоимости акций и сдерживания капитализации компании.