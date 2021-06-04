Российский бизнес собрались наказывать налогами

Минфин России прорабатывает варианты повышения налога на прибыль с 20 процентов до 25-30 процентов для бизнеса, который злоупотребляет выводом прибыли за рубеж. Об этом Forbes рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

По его словам, такое решение собираются принимать в исключительных случаях в качестве наказания, чтобы заставить компании инвестировать внутри страны. Рост налогов является только одним из вариантов, другие методы давления чиновник не назвал.

Сазанов подчеркнул, что цели повысить налоги на прибыль для всех у властей нет. Сами по себе дивидендные выплаты он назвал нормальной практикой для бизнеса, которую нельзя ограничивать.

Но иногда, полагают в Минфине, речь идет о вопиющих злоупотреблениях, когда бизнес не реинвестирует даже на уровне амортизации, то есть из экономики выкачиваются ресурсы. Замминистра подчеркнул, что никаких решений не принято, идет обсуждение на уровне идеи, и в правительстве попытаются найти золотую середину.

Главным вопросом он назвал определения размера выплат, то есть «разумных значений» дивидендов, после которого правительство начнет применять налоговые санкции. Предполагается, что на конкретные параметры Минфин выйдет к концу лета. Предварительно, речь будет идти о соотношении выплат к уровню капитала компании.

Это уже второй за последнее время намек чиновников на предстоящую борьбу с высокими дивидендами. В конце мая вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды для предприятий, не обеспечивающих рост зарплат сотрудников на уровне инфляции и выше.

По его словам, следует увязать уровень налоговой нагрузки с индексацией дохода персонала. В этом случае, уверен чиновник, бизнесу придется платить больше, и проблема низких зарплат будет решена.