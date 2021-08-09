Между Гейтсом и миллионером-педофилом нашли связующее звено

Нейробиолог Мелани Уокер могла сыграть роль связующего звена между основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом и миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Rolling Stone.

Стало известно, что Уокер завязала знакомство с Эпштейном в 1992 году в Нью-Йорке. По информации источников, с 1992 по 2000 годы женщина использовала для случайных встреч его нью-йоркскую квартиру. В начале 2000-х молодая ученая познакомилась с основателем Microsoft на корпоративном барбекю компании в Сиэтле. В 2006-м она устроилась в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Rolling Stones указывает, что в период работы с Биллом Гейтсом Уокер крайне положительно отзывалась об Эпштейне как о потенциальном участнике благотворительных инициатив основателя Microsoft. Несмотря на то, что миллионер-педофил уже отсидел срок за сексуальные преступления против несовершеннолетних в 2009 году, в Фонде его считали невиновным. В 2011-м Гейтс и Эпштейн познакомились и начали строить планы по сбору пожертвований на благотворительность от самых богатых людей США и всего мира.

Однако юристы Гейтса не одобрили идей Эпштейна, который к тому же предлагал урезать размер пожертвований на благотворительность. После этого оба бизнесмена прекратили контакты. В 2019 году за пару дней до самоубийства Эпштейн пытался обнародовать и подтвердить свои контакты с Гейтсом, зная, что это нанесет ущерб репутации основателя Microsoft.

Джеффри Эпштейна обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся секс-торговлей несовершеннолетними девушками. 6 июля 2019 года Эпштейна арестовали в Нью-Йорке. В августе того же года он, не дожидаясь суда, покончил с собой в тюремной камере.

5 августа 2021 года Гейтс заявил, что сожалеет о своих контактах с миллионером-педофилом. По его словам, общение с Эпштейном началось только из-за его предложения помочь с благотворительностью. На вопрос о том, стало ли общение с Эпштейном причиной развода Гейтса с женой, миллиардер отвечать не стал.