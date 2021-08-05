Билл Гейтс пожалел о встречах с миллионером-педофилом Эпштейном

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что пожалел о своих встречах с финансистом-миллионером Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними секс-рабами и таинственным образом покончившим с собой. Об этом Гейтс заявил в разговоре с журналистами телеканала CNN

«Было огромной ошибкой проводить с ним время, доверять ему возможность появляться рядом со мной», — признал предприниматель, который виделся с Эпштейном уже после того, как тот был осужден за организацию проституции.

Гейтс настоял, что он встречался с Эпштейном исключительно из-за надежды, что тот поможет ему найти многомиллиардные пожертвования на борьбу с вопросами глобального здравоохранения — а когда стало понятно, что этого не выйдет, они прекратили встречи.

На вопрос о том, сыграла ли связь с организатором сети по торговле рабынями роль в его разводе, Гейтс отказался отвечать. Он заявил, что сейчас для него в этой области «время двигаться только вперед» и что члены развалившейся семьи пытаются отойти от переживаний этого развода.

2 августа Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака. В мае текущего года сообщалось, что Гейтс якобы пытался использовать связи Эпштейна, чтобы добиться получения Нобелевской премии мира за свою благотворительную работу.

Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса. Запись с камер наблюдения, установленных в тюрьме, не сохранилась.