Предполагаемая сообщница миллионера-педофила использовала Билла Клинтона

Предпринимательница Гислейн Максвелл, бывшая любовница и предполагаемая сообщница финансиста Джеффри Эпштейна, воспользовалась связью с экс-президентом США Биллом Клинтоном в 2000-х годах, чтобы уйти от скандального миллионера-педофила. Об этом рассказала журналистка Вики Уорд в своем подкасте Chasing Ghislaine для платформы Audible Originals.

По словам Уорд, после окончания президентского срока Билла Клинтона в 2001 году, сам экс-глава США и его сотрудники считали Максвелл «столь же важной, как Джеффри, если не более важной». Эпштейн и Максвелл являлись крупными жертвователями «Фонда Клинтона», который собирал деньги на покупку лекарств для больных СПИДом. В 2005 году они оба внесли «крупную шестизначную сумму», чтобы стать членами-основателями еще одной благотворительной организации бывшего президента — «Глобальной инициативы».

В подкасте сообщается, что Максвелл якобы устала от участия в торговле и издевательствах Эпштейна над несовершеннолетними девочками и с 2003 года старалась путешествовать и посещать мероприятия с Биллом Клинтоном в отсутствии финансиста. Так, в 2003 Максвелл и Клинтон совершили полет в Индию на частном самолете миллиардера Рона Беркла, в рамках кампании «Фонда Клинтона» по снижению стоимости лекарств от СПИДа.

Сейчас Максвелл находится под стражей в ожидании суда, который должен состояться в ноябре 2021 года. Ей предъявлены обвинения в приобретении и продаже несовершеннолетних девочек для Эпштейна.

Арест предпринимательницы за предполагаемое пособничество в педофилии произошел 2 июля 2020 года. Заключение по делу Максвелл содержит шесть обвинений, включая склонение несовершеннолетних к занятию незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.

Джеффри Эпштейна обвинили в создании преступной сети по сексуальной эксплуатации девушек, в том числе, несовершеннолетних. Он также был заподозрен в торговле людьми. Миллионера-педофила задержали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Преступник не дождался приговора суда и в августе того же года покончил с собой в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.

