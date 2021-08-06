Азиатский врач заработал миллиард долларов на вакцинации от коронавируса

Азиатский врач пополнил ряды долларовых миллиардеров благодаря вакцинации от коронавируса. Как пишет Bloomberg, акции сингапурской компании Raffles Medical Group, где Чун Йонг Лу является главным исполнительным директором, взлетели на 104 процента с марта 2020 года.

По подсчетам аналитиков, чистая прибыль частного поставщика медицинских услуг выросла почти вдвое в первой половине 2021 года и составила 27,8 миллиона долларов, в то время как выручка стала больше на 42 процента и достигла 343,8 миллиона долларов. Долю Чун Йонг Лу при этом оценивают в 1,1 миллиарда долларов — ему и его семье принадлежит 52 процента компании.

Raffles Medical управляет 15 центрами вакцинации в Сингапуре и помогает с тестами на коронавирус на границе, в аэропортах и перед общественными мероприятиями — так компания адаптировалась к условиям пандемии. Многие услуги сети медклиник стали непопулярными — например, из-за боязни заразиться люди стали реже посещать учреждения для простых медосмотров.

Сингапур ускорил темпы вакцинации от COVID-19 в надежде к сентябрю полностью привить 80 процентов населения и начать восстановление туризма — одной из основных для него сфер экономики. С января 2021 года Raffles Medical присоединилась к борьбе с вирусом и направила своих сотрудников брать и обрабатывать мазки на коронавирус в пунктах тестирования.

Однако аналитик из CGS-CIMB Securities Ви Куанг Тай предупредил, что после пандемии COVID-19 компания может стать менее прибыльной. Однако Чун Йонг Лу этого не боится — он оценивает свой успех не в деньгах. «Я не измеряю наш вклад рыночной капитализацией или ценой акций. Raffles Medical хорошо заботится о пациентах — вот что действительно важно», — признался 72-летний бывший врач.

Чун Йонг Лу и его друг Альфред Ло основали Raffles Medical в 1976 году. Сначала они объединили две клиники, а сейчас сеть на территории Сингапура выросла до 60 филиалов. Помимо этого, Raffles Medical оказывает медицинские услуги в Китае, Японии и Камбодже.

Недавно стал миллиардером и другой азиатский бывший врач. В отличие от Чун Йонг Лу, Сын-гун Ли не продолжил карьеру в медицине. Корейский бизнесмен основал финтех стартап Viva Republica, который на раунде финансирования привлек более 410 миллионов долларов от инвесторов и сделал предпринимателя обладателем доли в 1,2 миллиарда долларов.

А в России десятки миллиардов рублей на вакцинах заработали фармацевтические компании, которые занимаются производством вакцины «Cпутник V». Большая часть этих денег (82 процента) досталась фирме «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина. Компания выпустила почти 60 процентов препарата и заработала 33,3 миллиарда рублей.