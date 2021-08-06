Назван заработавший на производстве «Спутника V» миллиардер

С начала текущего года центр имени Гамалеи, разработчик наиболее доступной вакцины от коронавируса для россиян «Спутника V», разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 миллиардов рублей. Производство препарата также идет ударными темпами, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, с января по август центр Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 миллиона доз вакцины, общей стоимостью 95,2 миллиардов рублей. Крупнейший контракт на 33,5 миллиардов появился на портале госзакупок в августе. Кроме того, за первые восемь месяцев 2021-го в оборот выпустили около 30 миллионов доз вакцины.

Всего около 82 процента из 57 миллиардов рублей, которые заработали фармпроизводители на «Спутнике V», разделились между структурами компании «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина. Фирма ввела в обращение почти 60 процентов препарата, получив около 33,3 миллиарда рублей, подсчитало издание.

Еще по 11 процентов оказались у двух других структур, подконтрольных бизнесмену. «Лекко» вывела оборот вакцины на 6,1 миллиарда рублей, «Генериум» — на 6,5 миллиарда рублей. «Биокад» выпустил вакцину еще на 2,2 миллиарда рублей или 3,8 процента от общего объема доз, находящихся в обороте.

Кроме того, компания «Биннофарм» произвела около 14 процентов препарата на 7,8 миллиарда рублей. Также центр Гамалеи выпустил еще 2,2 процента вакцины на 1,3 миллиарда.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент она одобрена в более чем 60 странах мира. О высокой эффективности вакцины неоднократно говорили как российские, так и зарубежные специалисты. В частности, это отмечал и президент России Владимир Путин, который привился «Спутником V».