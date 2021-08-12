Стартап авиатакси из США взлетел

Стартап по запуску воздушного такси после торгов на IPO поднялся на 15 процентов

Калифорнийский стартап Joby Aviation, который планирует запустить авиатакси к 2024 году, взлетел на 15 процентов по итогам первого торгового дня после IPO в среду, 11 августа, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE).

Стартап Joby, который занимается электрической авиацией более десяти лет, вышел на IPO в результате слияния с компанией Reinvent Technology Partners. Сделка оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Благодаря слиянию с Reinvent, Joby получил финансирование в размере 1,6 миллиарда долларов. В среду акции компании выросли на 15 процентов, до 11,61 доллара за штуку.

Joby Aviation вышла на биржу через слияние со SPAC — специальной компанией, создающейся для поглощения стартапов и облегчения процедуры IPO. В данном случае такой компанией выступила Reinvent Technology Partners, созданная сооснователем соцсети LinkedIn Ридом Хоффманом и финансистом Марком Пинкусом.

По словам разработчиков, полностью электрический самолет сможет перевозить пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль в час (320 километров в час). Генеральный директор стартапа Бен Бевирт сказал, что воздушное такси позволит людям добираться до места назначения в пять раз быстрее, чем на автомобиле. Компания надеется получить сертификацию своего изобретения в 2023 году.

Стартап был запущен в 2009 году. Он привлек более 700 миллионов долларов. Joby стремится использовать достижения в области аккумуляторных технологий и создать, по словам Бевирта, чистый тихий самолет с нулевым уровнем выбросов.