В Европе появится летающее такси

Британская компания Urban Air Ports сообщила о запуске проекта аэротакси до конца 2021 года. Первый в Европе и мире хаб для летающего такси UK Flying-Taxi Hub появится в английском городе Ковентри, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Смотри в оба. Как маски, флешки и «Сникерс» вдохновили архитектора на безумные проекты Место силы Как изменить города, чтобы люди не хотели оттуда сбежать

Основатель Urban Air Ports и руководитель проекта Рики Сандху (Ricky Sandhu) заявил, что уже через несколько месяцев хаб проведет демонстрационные полеты в Ковентри, численность которого составляет около 400 тысяч человек. Для воздушных перемещений будет использована система Altitude Angel. Ее технология позволит операторам авиатакси, беспилотников, вертолетам аварийных служб и авиации общего назначения безопасно делить воздушное пространство. Проект поддержало правительство Великобритании и выделило на него 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов).

Воздушное такси в Великобритании может стать первым в мире. В США сертифицировать аэротрансфер по городам планируют лишь к 2023 году, а тестировать полеты начнут в 2022-м, заявил глава Федерального управления гражданской авиации Америки Стив Диксон (Steve Dickson).

Ранее компания Vertical Aerospace из британского города Бристоль сообщила о планах по созданию летающего такси E-Taxi. Прототип экологичного самолета вместимостью до пяти человек пообещали представить к сентябрю 2021 года.