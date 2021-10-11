Топ-менеджер скандального игрового гиганта устроится в российскую компанию

Бывший топ-менеджер скандально известного гиганта Activision Blizzard Филипп Соз возглавит европейский офис MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group. Его опыт поможет российской компании «усилить международные позиции», пишет Forbes со ссылкой на полученное сообщение Mail.ru.

«Филипп Соз — истинный ветеран игровой индустрии, более 26 лет своей карьеры посвятивший играм. Филипп работал 15 лет в Electronic Arts, был избран президентом Синдиката индустрии видеоигр Франции, а в последнее время возглавлял направление ЕМЕА [Европа, Ближний Восток и Африка] в Activision Blizzard», — указано в письме MY.GAMES.

Основной обязанностью Соза на посту в Mail.ru станет развитие издательского направления MY.GAMES в Амстердаме. Кроме того, новый глава игрового подразделения займется «формированием международного имиджа, развитием франшиз, а также выстраиванием связей с международным геймдев-сообществом», говорится в релизе. Генеральный директор фирмы Василий Магурян выразил надежду, что бывший топ-менеджер известной игровой компании поможет MY.GAMES «войти в топ-25 игровых компаний в мире по объему выручки».

Фирма заявила, что назначение Соза — часть стратегии по выстраиванию бизнеса в Европе. MY.GAMES активно сотрудничает с европейскими разработчиками и техногигантами. Недавно компания инвестировала 3,5 миллиона евро в испанского разработчика The Breach Studios, а также привлекла польскую студию Farm 51 для создания игры WW3. MY.GAMES ведет совместный проект с Google — инициатива направлена на помощь молодым командам мобильных разработчиков в регионах EMEA.

За первую половину 2021 года доход MY.GAMES увеличился на 18 процентов, достигнув 22,1 миллиарда рублей. Почти 80 процентов выручки компания получила за пределами России и СНГ. Больше всего фирма заработала в США, Германии и Великобритании.

Летом 2021 года коллектив холдинга Activision Blizzard обвинили в дискриминации женщин и харассменте. После этого департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии направил компании судебный иск, а сотни сотрудниц организовали коллективный протест против пренебрежительного отношения администрации к их претензиям. В связи со скандалом Blizzard покинули несколько представителей топ-менеджмента, включая президента Джея Аллена Брэка. Собственное расследование начала Комиссия по ценным бумагам США.

Компания Mail.ru Group недавно опубликовала новую стратегию в области устойчивого развития. Своими главными приоритетами холдинг назвал повышение качества жизни людей с помощью своих продуктов, развитие онлайн-образования, поддержка конфиденциальности и безопасности данных на уровне мировых стандартов, соответствие высоким этическим стандартам и поддержка равных прав среди всех коллег и рациональное использование природных ресурсов.