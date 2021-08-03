Глава Blizzard уйдет из-за сексистского скандала

Президент крупнейшего разработчика игр Activision Blizzard Джей Аллен Брэк покинет свой пост после того, как коллектив холдинга обвинили в дискриминации женщин и харассменте. Как сообщает CNBC, это решение спровоцировано июльским судебным иском со стороны департамента по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии.
Согласно тексту документа, Брэк еще в 2019 году знал, что сотрудницы Blizzard увольняются из-за домогательств на работе, но никак не пытался скорректировать поведение мужчин в коллективе фирмы. Официальный ответ руководства на эти обвинения последовал лишь после забастовки женщин, занятых в компании.
28 июля сотни сотрудниц организовали коллективный протест против пренебрежительного отношения администрации к их претензиям и официальному иску департамента. Их не удовлетворила реакция президента фирмы, обозначенная в его внутреннем письме ко всем сотрудникам, где он назвал обвинения в сексизме и домогательствах в Blizzard «тревожными» и предложил коллективно обсудить шаги, с помощью которых компания «может двигаться дальше».
Обязанности Брэка между собой разделят исполнительные вице-президенты холдинга Джен Онил и Майк Ибарра. Ради должности соруководителя Blizzard Онил покинет пост главы разработчика видеоигр Vicarious Visions, а Ибарра откажется от позиции вице-президента Xbox.