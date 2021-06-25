Топ-менеджер Toshiba ушел с поста из-за «восстания» недовольных

Акционеры японской корпорации Toshiba проголосовали за отставку председателя совета директоров компании Осаму Нагаямы. Они устроили «восстание», потому что были недовольны действиями топ-менеджера, пишет Reuters.

В июле был опубликован доклад, в котором говорилось, что руководство Toshiba вступило в сговор с чиновниками японского правительства. Их целью было помешать иностранным инвесторам принимать участие в судьбе компании. Расследование началось по инициативе крупного акционера Toshiba — сингапурского хедж-фонда Effissimo Capital Management.

Для многих уход с поста Нагаямы знаменуют собой новый переломный момент в корпоративном управлении в Японии, пишет издание. Отстранения глав советов директоров в японских компаниях, особенно в таких известных, крайне редки.

Ранее Toshiba попала в еще один скандал, вызванный попыткой британского фонда CVC Capital Partners купить компанию. В результате свой пост в апреле покинул президент корпорации Нобуаки Куруматани. Акционеры обвинили его в корыстных целях.

До этого один из крупнейших инвесторов призвал Microsoft бороться с домогательствами внутри компании после секс-скандала с участием ее основателя Билла Гейтса. Это поможет избежать правовых и репутационных рисков, а также сохранит ценность акций компании, считает он.