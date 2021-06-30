Билл Гейтс потратится на восстановление репутации после секс-скандала

В попытке восстановить репутацию основателя Microsoft после недавно прогремевшего секс-скандала, фонд Билла и Мелинды Гейтс направит 2,1 миллиарда долларов (более 145 миллиардов рублей) на борьбу с гендерным неравенством. Как сообщает агентство Associated Press, пожертвование приурочено к форуму «Поколение равенства», который пройдет в Париже с 30 июня по 2 июля.

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На форуме активисты, правительственные чиновники и частные спонсоры соберутся, чтобы взять на себя финансовые и политические обязательства по противостоянию сексизму. Фонд Билла и Мелинды Гейтс сообщил, что в ближайшие пять лет направит деньги на программы по здравоохранению и планированию семьи, а также на проекты по расширению экономических возможностей и подобные им инициативы.

«Мир боролся за гендерное равенство на протяжении десятилетий, но прогресс был медленным. Пришло время возродить движение и добиться реальных изменений», — заявила Мелинда Гейтс.

Содействие гендерному равенству — одна из главных сфер деятельности крупнейшей в США частной благотворительной организации с бюджетом в 50 миллиардов долларов. Ежегодно фонд жертвует около пяти миллиардов долларов, но доверие к нему снизилось после новости о разводе Билла и Мелинды. Когда семья распалась, бывшие сотрудницы Microsoft обвинили Гейтса в домогательствах на рабочем месте, а саму компанию — в гендерной дискриминацией и харассменте.