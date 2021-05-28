Фонд Билла Гейтса изменится после его развода

Структура управления благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс изменится после их развода, пишет The Wall Street Journal.

Бывшие супруги, по данным издания, обсуждают несколько разных вариантов, главный среди которых предусматривает создание нового руководящего органа — совета — и привлечение в него внешних директоров.

В данный момент Билл и Мелинда Гейтс выступают сопредседателями и попечителями фонда. Кроме них, у организации есть еще несколько попечителей, среди которых легендарный инвестор, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

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По мнению бывших супругов, изменения помогут сохранить устойчивость фонда. При этом пока никаких конкретных решений принято не было.

Фонд основателя и бывшего главы Microsoft и его бывшей жены является крупнейшей частной благотворительной организацией в США. За 21 год существования он направил на благотворительные цели 58,3 миллиарда долларов.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в начале мая. В результате него Мелинда Гейтс получила акции разных компаний, принадлежавшие бывшему супругу, стоимостью шесть миллиардов долларов.