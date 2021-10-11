Россию признали лучшим рынком для инвестиций

В связи с сильным ростом цен на энергоносители российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент. По оценке Bloomberg, акции энергетических компаний развивающихся стран по-прежнему стоят на треть дешевле, чем могли бы, а в пользу России играют и дополнительные факторы.

Лучшим рынком для инвестиций ее делает не только статус нефтегазовой сверхдержавы, но и здоровое состояние финансов. Речь идет о наличии резервов на сумму более 600 миллиардов долларов и низком долговом бремени. Кроме того, эксперты указывают на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, который таким образом пытается сдержать инфляцию.

С середины лета прогноз прибыли российских компаний на год вырос на 14 процентов. У Саудовской Аравии рост только на 6,7 процента, а ожидания по странам Азии и Латинской Америке почти не изменились или даже упали.

В результате в третьем квартале многие инвестиционные компании начали выходить из китайских технологических активов, испытывающих давление из-за политики Пекина, и переводить средства в российские энергетические компании. Среди них такие гиганты, как американские Wells Fargo Asset Management и JPMorgan.

Али Акай, главный инвестиционный директор лондонского хедж-фонда Carrhae Capital, который так же ставит на Россию, указал, что эксперты продолжат пересмотр оценки экспортеров энергоносителей и материалов в связи с дефицитом сырья.

Ранее Центробанк Китая пообещал принять новые меры против компаний из сектора финансовых технологий. Глава регулятора И Ган анонсировал дополнительные проверки и требования по структуре предприятий, объяснив это антимонопольными целями.