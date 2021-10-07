Российская биржа не смогла выйти на американскую

Санкт-Петербургская биржа не смогла выйти на IPO на крупнейшей бирже NASDAQ в США, пишет Forbes со ссылкой на осведомленные источники. Теперь организация планирует разместиться в России.

Во время подготовки документов для американской Комиссии по ценным бумагам и биржам «СПБ Бирже» не удалось получить от аудиторской компании так называемое comfort letter. Это письмо подтверждает, что юристы не имеют вопросов к информации в документах на регистрацию бумаг и проспекте. «Этот вопрос, в принципе, решаемый», — отметил один из источников.

Причиной отказа стала информация о том, что ценные бумаги биржи находятся в кипрском филиале российской инвестиционной компании «Фридом Финанс». Фирма является одним из акционеров «СПБ Биржи» и владеет долей в 12,8 процента. Один из источников считает, что юрист увидел в этом обстоятельстве значительный риск.

В то же время в России биржа может выйти на IPO осенью 2021 года. По прогнозам экспертов, знакомых с ситуацией, акции будут размещены на самой Санкт-Петербургской бирже в ноябре. Информация о возможном выходе бирже на IPO в США появилась в мае. По предварительным оценкам, организация могла привлечь от 1,6 до 2,5 миллиарда долларов после размещения акций.

В сентябре сообщалось, что на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже готовится выйти российская сеть супермаркетов «ВкусВилл». Согласно информации The Wall Street Journal, ретейлер реализует планы в 2021 году или в начале 2022 года. Компанию могут оценить в три-пять миллиардов долларов.