Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в пятницу, 8 октября. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов Московской биржи вырос до 4238 пунктов, на 0,24 процента, индекс РТС — до 1860,96 пункта, на 0,38 процента.

Курс рубля на 18:40 по московскому времени стоил 71,74 рубля (плюс 0,05 рубля), курс евро — 82,98 рубля (плюс 0,16 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 83,05 доллара за баррель (плюс 1,35 процента), марки WTI — по 79,77 доллара (плюс 1,88 процента). Фьючерсы на газ стоили 1040 долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста «голубых фишек» стали НЛМК (плюс 2,13 процента, до 222,14 рубля за акцию), Норникель (плюс 1,47 процента, до 22 600 рубля) и Сбербанк (плюс 1,16 процента, до 373,21 рубля). Аутсайдерами — «Роснефть» (минус 2,26 процента, до 633,3 рубля за акцию), «Газпром» (минус 1,01 процента, до 366,94 рубля за акцию) и «Новатэк» (минус 0,49 процента, до 1906,4 рубля за акцию).

