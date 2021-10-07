Китай пообещал продолжить репрессии против техногигантов

Национальный банк Китая (НБК, аналог Центрального банка) пообещал продолжить репрессии против техногигантов. Председатель регулятора И Ган пообещал, что страна продолжит вводить новые меры против компаний из сектора финансовых технологий. Как сообщает Bloomberg, Китай намерен пресекать монополистическое поведение техногигантов и защищать конфиденциальность пользователей и безопасность данных.

«Мы продолжим сотрудничать с антимонопольными органами, чтобы обуздать монополии и активно бороться с дискриминацией алгоритмов и другими новыми формами антиконкурентного поведения», — заявил И Ган. По его словам, Народный банк Китая будет регулировать платежный сектор и запрашивать лицензии у компаний, предоставляющих финансовые услуги и владеющих персональной информацией.

По словам И Гана, НБК требует от предприятий из сектора финансовых технологий создать холдинговые компании и подчинить им дочерние, занимающиеся финансовой деятельностью. В дальнейшем Центральный банк попросит их предоставлять консолидированную отчетность и усилить меры по предотвращению потрясений. И Ган назвал три принципа для регулирования компаний: наличие лицензии на ведение бизнеса, отсутствие прямой связи между небанковскими организациями и банковскими услугами, защита информации из разных частей бизнеса для устранения межотраслевых рисков.

В течение последнего года Китай подавлял свои крупнейшие технологические предприятия. В ноябре прошлого года правительство приняло новые правила в области финансовых технологий, которые вынудили компанию Джека Ма Ant Group отменить первичное размещение акций за несколько дней до того, как компания должна была стать публичной. Пекин также начал антимонопольное расследование в отношении гиганта электронной коммерции Alibaba и лидера по доставке еды Meituan.