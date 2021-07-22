«Магнит» купил «Дикси»

Ретейлер «Магнит» купил розничную сеть «Дикси», под управлением которой находится около двух с половиной тысяч магазинов в России, говорится в сообщении компании.

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей. В дальнейшем сумма может измениться в зависимости от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, которую стороны должны согласовать. Всего речь идет о приобретении 2477 магазинов, что на 174 магазина меньше, чем объявлялось ранее, поскольку за это время часть точек закрылась, хотя открылись и новые. При этом 148 объектов исключили из сделки по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Кроме «Дикси», ретейлеру отошли также ряд суперсторов «Мегамарт».

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Предполагается, что бизнес «Дикси» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а бренд магазинов не изменится. Бизнесом будет управлять текущий менеджмент компании. «"Магнит" рад приветствовать в своей команде сотрудников магазинов, распределительных центров и головного офиса», — отметил ретейлер.

Разрешение на сделку ФАС дала «Магниту» в середине июля. Однако при этом ретейлер должен будет продавать такие социально значимые товары, как молоко, хлеб и мясо курицы без наценки, предписало ведомство. Компания подтвердила, что в течение года на одну позицию сегмента «первой цены» в указанных категориях товаров среднеквартальная наценка окажется нулевой. Помимо этого, «Магнит» согласился распространить программу лояльности для пенсионеров на те магазины «Дикси» и «Мегамарт», которые участвуют в соглашении.