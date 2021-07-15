Одну из крупнейших торговых сетей в России разделят на части

В сделку по покупке торговой сетью «Магнит» магазинов «Дикси» из-за антимонопольных ограничений не войдут порядка 150 торговых точек в ряде регионов. Об этом со ссылкой на закрытую профильную группу пишет «Коммерсантъ».
В результате бизнес «Дикси» окажется разделен на части. В отдельных муниципалитетах Тульской, Тверской, Мурманской, Смоленской, Ярославской областей и Карелии владельцами некоторых магазинов останется Mercury Retail Group, которую контролируют Игорь Кесаев, Сергей Кацыев и Сергей Студенников.
Источник издания подтвердил информацию, однако отметил, что на конечной стоимости сделки ситуация почти не скажется. Указанные регионы не являются стратегическими для «Магнита». Кроме того, точки уже поменяли название и вошли в сеть дискаунтеров «Дешево», которую также развивает Mercury Retail Group.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил операционную стоимость объектов в этих регионах в 1,5 миллиарда рублей. В «Магните» отказались комментировать информацию, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ГК «Дикси» не ответили на запросы.
О покупке «Магнитом» бизнеса «Дикси» стало известно 18 мая. Предполагается, что сеть сохранит бренд и останется отдельным юридическим лицом. Предварительно «Дикси» оценивают в 92,4 миллиарда рублей. Большая часть магазинов сети находится в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С помощью этих точек «Магнит» собирается укрепить позиции в указанных регионах.
Что касается Mercury Retail Group, то у них сохраняются ГК «Виктория» (в том числе управляет сетью «Дешево»), а также сети «Бристоль» и «Красное & белое». По мнению Бурмистрова, «Викторию» тоже вскоре могут выставить на продажу, чтобы сосредоточиться на развитии оставшихся сетей. Эксперт ожидает, что торговые точки, не вошедшие в сделку с «Магнитом», заинтересуют других участников рынка — «Ленту», Spar, «Верный» или X5.