«Магнит» обязали продавать социально значимые товары без наценки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила запрос ретейлера «Магнит» на покупку торговой сети «Дикси», но выставила ряд принципиальных условий, влияющих на параметры сделки, говорится на сайте ведомства.

Одним из них стало обязательство «Магнита» продавать такие социально значимые товары, как молоко, хлеб и мясо курицы, без наценки. Ретейлер в своем сообщении подтвердил, что в течение года на одну позицию сегмента «первой цены» в указанных категориях товаров среднеквартальная наценка окажется нулевой.

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Помимо этого, «Магнит» согласился распространить программу лояльности для пенсионеров на те магазины «Дикси» и «Мегамарт», что участвуют в соглашении.

Однако главные требования ФАС связаны с опасением монополизации рынка продуктового ретейла. Магазины «Дикси» в 53 муниципалитетах 12 регионах России «Магнит» купить не сможет. В общей сложности это 142 торговые точки, расположенные в местах, где у «Магнита» и так более 25 процентов рынка. Еще в 22 муниципалитетах в десяти субъектах федерации сделка состоится, но ретейлер обязуется до 1 июля 2022 года снизить полученную долю до 35 процентов.

После перехода в собственность «Магнита» бренд «Дикси» сохранится и останется отдельным юридическим лицом. ФАС потребовал, чтобы все заключенные на момент сделки договоры были исполнены, также компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок.

Эксперты ожидают, что Mercury Retail Group, который в настоящее время принадлежит «Дикси», избавится и от оставшихся торговых точек сети, но для этого ей придется найти других покупателей. Также они полагают, что требования ФАС не слишком повлияют на цену покупки, так как эти регионы не являются стратегическими для «Магнита».

