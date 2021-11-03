Владелец «Красного & Белого» задумал привлечь более миллиарда долларов

Холдинг Mercury Retail, который владеет крупнейшей в России сетью алкомаркетов, задумал привлечь более миллиарда долларов в рамках IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания, управляющая мини-маркетами «Красное & Белое» и «Бристоль», заявила об предварительном ценовом диапазоне от 6 до 6,5 доллара за депозитарную расписку. Таким образом холдинг планирует привлечь до 1,3 миллиарда долларов. Публичное первичное размещение станет крупнейшим на Московской бирже с 2013 года. Успешное IPO даже в нижнем ценовом диапазоне сделает Mercury Retail крупнейшим в России розничным продавцом продуктов по рыночной капитализации, которая составит от 12 до 13 миллиардов долларов — компания может опередить «Магнит» и X5 Retail Group.

«Мы гордимся своей бизнес-моделью и с нетерпением ждем возможности представить ее международным и российским инвесторам, — заявил председатель правления Mercury Retail Игорь Кесаев. — Мы надеемся, что они оценят уникальное сочетание нашего устойчивого роста и прибыльности, огромных рыночных возможностей, потенциала развития Mercury Retail и привлекательной дивидендной политики».

Mercury планирует выплачивать ежеквартальные дивиденды на уровне не менее 50 процентов от чистой прибыли. Заполнение книги заявок началось 3 ноября и закончится приблизительно 9 ноября. Продажи Mercury Retail без учета расширения сети в третьем квартале выросли на 14 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года. На долю компании приходится более половины выручки российских алкогольных ретейлеров.