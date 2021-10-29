Volvo вышла на биржу и взлетела в цене

Volvo Cars провела IPO на Стокгольмской бирже и выросла в цене

Шведский автопроизводитель Volvo Cars провел IPO (первичное предложение акций), выйдя на Стокгольмскую биржу (NASDAQ Stockholm), после чего его акции взлетели в цене, следует из данных торговой площадки.

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

На момент публикации акции Volvo торговались по 65,2 шведской кроны (7,6 доллара). Таким образом, рост с начала торговой сессии, когда цена равнялась 53 кронам (6,18 доллара), составил 12,2 кроны (1,42 доллара), или 23 процента.

Общий объем нового выпуска, размещенного на бирже, составил 20 миллиардов крон (2,32 миллиарда долларов) вместо ранее планировавшихся 25 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов).

Volvo Cars вышла на биржу после 20-летнего отсутствия. В течение этого срока компания оставалась частной. У мажоритарных акционеров, китайского автохолдинга Geely, были планы по выходу на биржу в 2018 году, однако они так и не были реализованы.