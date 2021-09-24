Volvo сделает автомобили для веганов

Шведская компания Volvo откажется к 2030 году от кожи во всех своих автомобилях

Все автомобили в модельном ряде шведской компании Volvo к 2030 году будут «веганскими», компания откажется от использования натуральной кожи в салонах своих машин. Взамен автопроизводитель будет использовать переработанное сырье и материалы на биологической основе, поскольку потребители хотят экологически «чистую» продукцию, передает Reuters.

«К нам приходит новое поколение потребителей, их намного больше волнует, что за продукты они покупают, и они руководствуются этикой. Им нужно знать, как производятся материалы», — объяснил руководитель отдела дизайна Робин Пейдж. В компании сообщили, что клиенты все больше обеспокоены участью животных в кожевенной промышленности и вредом животноводства для окружающей среды.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Производитель изучает возможность использовать материалы, сделанные из побочных продуктов лесного хозяйства, например, коры деревьев, а также из переработанных пластиковых бутылок. Пейдж заверил, что такие материалы столь же мягкие и теплые, как и кожа. Volvo также стремится использовать переработанный полиэстер для сокращения выбросов углекислого газа.

Шведская компания постепенно становится экологичнее. К 2030 году Volvo обязалась перейти на производство исключительно электромобилей. Свои грузовики, для которых электрический двигатель не подходит, фирма рассчитывает перевести на водородное топливо. Кроме того, Volvo стала первым клиентом производителя безуглеродной стали HYBRIT.