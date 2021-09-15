Появился способ сделать строительство безопасным для планеты

Австралийский производитель строительных материалов Calix нашел способ сделать отрасль безопасной для планеты. Компания создаст дочернюю компанию, чтобы распространить безуглеродное производство цемента, пишет Bloomberg.

На строительство и производство материалов приходится до восьми процентов мировых выбросов углекислого газа, а усилия по их сокращению в этом секторе заметно отстают от сфер вроде электроэнергетики и транспорта. Сделать производство цемента безопасным для атмосферы непросто. При нагревании сырьевой смеси из известняка выделяется углекислый газ. Раньше попытки избавиться от выбросов заключались в улавливании CO2 с последующим хранением его глубоко под землей.

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Компания Calix разработала технологию под названием Leilac, которая позволяет меньше тратить на декарбонизацию. Вместо дорогостоящих установок для выделения газа из общей смеси она предложила нагревать известняк в специальных печах, где углерод не будет смешиваться с другими элементами и в чистом виде выйдет из отдельного отверстия.

Пока что новая технология работает в рамках пилотного проекта, который запустила Calix в 2013 году. Еще одно тестовое предприятие, способное улавливать до 100 тысяч тонн углекислого газа в год, откроется в Европе в 2023 году.

Следующим этапом для Calix будет сотрудничество с другими производителями стройматериалов — для этого компания решила создать дочернее предприятие Leilac Group, которое должно получить эксклюзивную глобальную лицензию на производство экологичного цемента. Фирма Сarbon Direct заключила сделку с Calix на 18 миллионов долларов и приобрела семь процентов акций компании. После этого ценные бумаги Calix взлетели на 40 процентов и торговались на Австралийской бирже по 3,9 доллара.

На фоне борьбы с глобальным потеплением производство экологически чистых материалов набирает обороты. Шведская металлургическая компания SSAB сделала пробную поставку безуглеродной стали. Первым клиентом ее подразделения HYBRIT стала автомобильная компания Volvo. Позже аналогичный контракт компания подписала и с Mercedes-Benz.