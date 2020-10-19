«Делимобиль» запустил рейтинг для клиентов

Компания «Делимобиль» запускает рейтинг пользователей, который клиенты смогут увидеть у себя в приложении после его обновления до новой версии 7.21. Это будет новый раздел, полностью посвященный манере вождения, оценке пользователя с точки зрения пользования сервисом и детализации тарифообразования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Рейтинг водителя будет проставлен по пятибалльной шкале. Рейтинг дает возможность пользователю влиять на ценообразование тарифов и подключение дополнительных опций. Реализация проекта осуществлялась силами собственной команды аналитиков, разработчиков и продуктологов компании.

Впервые на рынке арендных автосервисов компания «Делимобиль» открывает прозрачную возможность для клиентов не только проанализировать структуру ценообразования, но и повлиять на нее, а также получить доступ к расширенному автопарку.

Рейтинг клиента складывается из четырех основных факторов. Первый фактор — манера вождения: резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП, пересечение порога скоростей. Второй — частота поездок. Здесь учитывается количество минут в режиме drive со скоростью более 20 километров в час за последний месяц. Третий фактор — наличие или отсутствие штрафов. То есть чем меньше штрафов, тем лучше. И четвертый — своевременность оплаты поездок.

Рейтинг будет отображаться в приложении показателем от 1 до 5, где 5 — соответствует наивысшей оценке водителя и степени получаемых привилегий, а также наилучшей стоимости минуты аренды. Согласно рейтингу для каждого пользователя будут индивидуально рассчитаны тарифы для поездок, а также определен перечень дополнительных опций.

Чтобы добиться наивысшего балла и лучшего персонального тарифа, клиент «Делимобиля» должен придерживаться следующих характеристик: часто пользоваться сервисом, ответственно относиться к арендованному автомобилю и к другим водителям, оставлять после себя чистый салон, не превышать скорость, не тормозить слишком резко, вовремя оплачивать поездки.

В результате соблюдения этих правил у пользователя будет формироваться самая лучшая цена минуты. У пользователей с наивысшим рейтингом выгода по тарифам может составить до 35 процентов, из них 20 процентов — за безопасность вождения. Будет открыт доступ к автомобилям бизнес-класса BMW, Mercedes и MINI, в том числе к автомобилям без оклейки, вне зависимости от возраста и стажа, а также доступна опция расширенного страхования поездок.

Пользователь сможет проанализировать, каким образом складывается его рейтинг, в специальном разделе, где можно изучить персональную детализацию тарифообразования, исходя из всех параметров рейтинга.

«Рейтинг — это один из главнейших пунктов нашей долгосрочной стратегии по безопасности на дорогах и по росту ответственности водителей за рулем. Мы работаем более чем в 10 городах и одна из наших приоритетных задач — воспитать культуру вождения среди автомобилистов. Каршеринг, в принципе, не может работать без заботы о безопасности, — прокомментировала новость CEO компании Елена Бехтина. — Рейтинг создан для того, чтобы каждый водитель понимал, почему у него установлен такой тариф и какие опции ему доступны. И самое главное — как улучшить эти показатели. Таким образом мы решаем две задачи — прозрачность системы ценообразования, доступов к авто, специальным тарифам и возможность для клиента управлять своей историей в сервисе, получая более выгодные условия в зависимости от манеры и стиля вождения. Безусловно, мы рассчитываем, что это повысить лояльность наших клиентов, а также привлечет новых из тех водителей, кто откладывал использование каршеринга. Рейтинг как раз показывает, почему это часто выгоднее чем личный автомобиль, а также дает возможность каждому водителю самому влиять на цену и доступы к услугам».

«Наша задача — снизить аварийность на дорогах с помощью прозрачной системы поощрений за аккуратное вождение автомобиля и соблюдение правил ПДД для хороших водителей и системы "санкций" — для рисковых водителей. При этом мы предлагаем рекомендации по улучшению манеры вождения, выполняя которые пользователи смогут получать дополнительные преференции и наилучшие цены внутри сервиса», — отметил директор по продукту компании Дмитрий Рязанов.