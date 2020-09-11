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Российский пионер каршеринга «Делимобиль» отпраздновал пятилетие своей работы

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Фото: «Делимобиль»

В честь своего пятилетия пионер каршеринга в России — «Делимобиль» запустил программу поощрений для своих клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании. Главными призами станут годовые абонементы на делимобили и встреча с основателем компании Винченцо Трани. Чтобы их получить с 10 по 25 сентября 2020 года нужно накопить поездок на сумму 777 рублей и больше.

«Мы очень гордимся тем, что запустили каршеринг 5 лет назад. Я всегда знал, что Москва — это идеальная платформа для запуска самых инновационных сервисов в мире. Сегодня мы являемся крупнейшим федеральным оператором в российских городах-миллионниках, а Москва стала столицей каршеринга в мире. Можно сказать, что вся система каршеринга в России была придумана нашей командой. Все технологии, начиная с мобильного приложения и заканчивая логистикой и системой управления автопарком были созданы и внедрены нами с нуля», — вспоминает Винченцо Трани.

Торжественное открытие каршеринга «Делимобиль» состоялось в Москве 10 сентября 2015 года. Тогда в автопарке компании было всего 100 машин Hyundai Solaris и работало 5 сотрудников. Все они перегоняли в день запуска машины компании на торжественную церемонию открытия. Ездить в первое время можно было только в пределах МКАД, а завершать аренду в пределах Садового кольца. Уже в первые дни работы было зарегистрировано более 50 тысяч заявок. В 2015 году каждый клиент должен был прийти в офис для оформления документов и регистрации в приложении.

В 2019 году компания запустила свой сервис в Чехии и объявила о планах на IPO. «Делимобиль» сперва проведет листинг акций в Нью-Йорке, а затем — на Московской бирже. Для развития бизнеса в Москве и экспансии в регионы и за рубеж компания планирует привлечь в ближайшие два года 300 миллионов долларов.

В 2020 году автопарк составляет уже более 14 тысяч автомобилей, число клиентов около 5 миллионов человек, компания работает в 13 российских городах, и расширила зону поездок до 160 направлений, а также под брендом Anytime работает в Чехии, Беларуси, Казахстане. В 2020 «Делимобиль» снял ограничения по стажу и возрасту для водителей во всех городах своего присутствия, кроме Москвы. Для них разработаны специальные тарифы и выделена горячая линия поддержки. В начале года была введена новая технология 3D верификации личности, блокирующая любые попытки взлома системы мошенниками. Летом был запущен новый drive-in формат развлечений для клиентов — кинотеатры и музыкальный фестиваль DELIMUSIC DAY с хедлайнерами года.

«Мы много сделали совместно с администрациями городов и регионов, чтобы не только полномасштабно запустить удобный сервис, но и совместно воспитывать культуру вождения и повышать безопасность. "Делимобиль" сегодня стал неотъемлемой часть жизни города и его транспортной инфраструктуры. Каждый наш автомобиль заменяет до 10 личных», — отмечает генеральный директор компании Николай Козак. «Мы разгружаем транспортные потоки и парковочные места, плавно интегрируемся в городские места силы и помогаем жителям решать все их вопросы по передвижению без каких-либо забот на обслуживание авто. Каршеринг уже стал образом жизни для наших клиентов, и Делимобиль как пионер этого сервиса в России продолжает свою историю сейчас уже как федеральный оператор с самым широким присутствием в регионах. Это не только наша бизнес-стратегия, но и социальная миссия», — подчеркнул он.

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