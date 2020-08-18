Начинающие водители в регионах получат доступ к сервису «Делимобиль»

Каршеринг «Делимобиль» отменяет ограничения по стажу и возрасту в регионах. Опция работает в тестовом режиме. В Москве продолжают действовать ограничения на аренду автомобиля от 19 лет и 1 года стажа.

Об этом сообщает интернет-ресурс «Трушеринг». Теперь поминутная аренда доступна водителям в регионах сразу после получения прав.

Решение открыть регистрацию без ограничений по стажу только в регионах в «Делимобиле» приняли по ряду причин: по данным компании, в регионах основная аудитория каршеринга моложе. Снятие ограничение основывается на опыте и экспертизе локальных игроков, которые уже открыли данную возможность для своих клиентов. Кроме того, статистика «Делимобиля» показывает, что в регионах частота аварий на одну аренду ниже, чем в Москве, — отчасти из-за более спокойного трафика и меньших расстояний.

Крупные операторы обычно допускают к сервису водителей старше 19 лет и годовым стажем. При этом у каждой из них в листе ожидания находятся тысячи заявок от водителей-новичков.

Водители без стажа теперь смогут зарегистрироваться во всех городах присутствия «Делимобиля» в регионах. Идея начать с них имеет свои причины, о которых рассказал Трушерингу представитель «Делимобиля»: «Мы проанализировали спрос и увидели, что в регионах каршерингом больше пользуется молодая аудитория. Во-первых, в таком возрасте у молодых людей не всегда есть возможность купить свой автомобиль, во-вторых в регионах пока еще ниже автомобилизация на одну семью».

«Делимобиль» также отмечает, что к ним неоднократно обращались автошколы с просьбой убрать требование годового стажа. Такое пожелание вполне объяснимо: в автошколах знают, как важна практика. Водитель с правами, у которого по какой-то причине долгое время не было возможности сесть за руль, теряет навык вождения и этим представляет опасность на дорогах. Эксперты считают, что чем больше перерыв, тем больше вероятность попасть в ДТП. Отсутствие пробела в практике поможет не только не растерять, но и укрепить полученные знания в автошколе, наработать практику. Все это будет способствовать снижению аварийности.

Раннее в исследовании «Трушеринга» Дмитрий Усанов из «Ренессанс Страхования» отмечал: «Во время обучения будущий водитель получает много полезной информации, значимую часть которой он забывает, если не использует сразу знания на практике. Поэтому водитель, который сразу начинает ездить за рулем, потенциально менее аварийный». Его слова в том же исследовании подтверждает Глеб Виленский, член совета директоров группы содействия «Дельта»: «Разумеется, так же и перерыв между автошколой и началом практического вождения никак не способствует формированию навыков вождения высокого уровня. Наоборот, он приводит к тому, что постепенно угасают базовые навыки водителя».

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», которого также опросил Трушеринг, предлагает обязать новичков обозначать себя наклейкой: «Если водитель не имеет стажа, он уже должен иметь наклейку. Сам каршеринг может обеспечить возможность ее быстрого монтажа и демонтажа. Также для водителей новичков должны быть доступны не все модели автомобилей».

Сегодня «Делимобиль» является важным участником дорожного движения и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры городов.