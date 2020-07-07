Аренду автомобилей для россиян сделают дешевле

Правительство России предоставит льготы на приобретение автомобиля для арендодателей в рамках программы «Доступная аренда», что позволит сделать каршеринг дешевле. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии от правительства России для авансового платежа по договору лизинга составят до 25 процентов от стоимости автомобиля. Льготы смогут получить граждане и предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, а также компании, которые планируют сдавать автомобиль в аренду.

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Для легковых автомобилей максимальная скидка составит до 350 тысяч рублей, для легковых коммерческих — до 500 тысяч рублей, а для остальных — до 900 тысяч рублей.

Главное условие программы — транспортное средство должно быть произведено на территории России. По подсчетам, благодаря новому механизму субсидирования, в 2020 году на рынке реализуют до 14 тысяч отечественных автомобилей.

Программа «Доступная аренда» дополнит существующий механизм субсидирования, по которому в рамках финансового лизинга предоставляются скидки 10 и 12,5 процента в зависимости от техники.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил запретить гражданам, которые систематически нарушают правила дорожного движения, пользоваться услугой каршеринга.

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