В Москве появится «народная» аренда автомобилей

В Москве специалисты разработают новый сервис, с помощью которого запустят «народную» аренду автомобилей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Новое приложение получит название «Народный каршеринг». Оно предполагает, что свой личный транспорт можно будет сдать в аренду и при этом самому определить допустимый возраст водителя, его стаж и место, где он должен вернуть автомобиль. В департаменте считают, что таким образом смогут снизить плотность трафика на дорогах.

Ликсутов также заявил, что сервис будет принадлежать правительству Москвы, а Департамент транспорта внимательно просмотрит профили всех потенциальных арендаторов и проверит у них наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. Однако о том, когда приложение появится в общем доступе, неизвестно.

В сентябре 2020 года сервис краткосрочного проката автомобилей в России «Делимобиль», который был запущен в 2015 году, отпраздновал пятилетие. В честь праздника в компании запустили программу поощрения для своих клиентов, а также отметили, что считают Москву идеальной платформой для развития инноваций.

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