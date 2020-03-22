Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с нарушителем в машине сидел пассажир, они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они задержаны.

По словам источника, в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В середине октября в Москве сотрудники полиции устроили погоню за угнанной каршеринговой машиной. За рулем оказался мужчина, который залогинился в системе каршеринга под чужим аккаунтом и угнал автомобиль на юго-востоке Москвы, а затем врезался в такси на улице Варварке. В машине находилась пассажирка, она, как и водитель, отделалась легкими травмами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!