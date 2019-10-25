Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля. Это следует из результатов исследования «Яндекс.Деньги», поступившем в «Ленту.ру».

Самая большая сумма штрафа в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, и в Самаре — 531 рубль. Самые низкие показатели в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Как отмечается в исследовании, жители этих городов могут платить меньше, потому что используют скидку в 50 процентов в первые 20 дней после нарушения.

В компании также узнали, что средний чек за бензин в России составил 819 рублей. Дороже всего заправка в Омске (1204 рубля), Перми (1196 рублей) и Москве (1129 рублей). Топливо в Волгограде обходится дешевле всего — 622 рубля.

Техобслуживание и ремонт автомобилей в среднем обходится в 4720 рублей, аксессуары для машин — 1632 рубля. Шиномонтаж и автомойка стоят около 940 рублей. В целом оплата за товары для авто и услуги выросла на 22 процента. Отмечается, что в 18 раз выросло число платежей за каршеринг, а за поездки на такси — в 3,5 раза. В «Яндекс.Деньгах» учитывали платежи пользователей с января по октябрь. Использовались только данные по городам-миллионникам.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что в России надо стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе при помощи материальной выгоды. По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер также предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов.

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