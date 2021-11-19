Ювелирная компания Sokolov собралась на биржу в США

Совладелец Sokolov сообщил о планах провести двойной листинг в США и Москве в 2023 году

Российская ювелирная сеть Sokolov собирается провести двойной листинг в США и Москве в 2023 году, сообщил Reuters совладелец компании Артем Соколов.

Для выхода на биржу в США Sokolov рассматривает как Нью-Йоркскую биржу, так и Nasdaq, привлечь планируется около 500 миллионов долларов. Компания сейчас делает ставку на значительный рост выручки и развитие своей розничной сети, сообщил Соколов.

Sokolov много лет производит украшения и занимается оптовой торговлей, а в 2014 году запустила свой бренд и вскоре начала развивать розницу. В результате ее доля на рынке выросла в три раза, а на розницу теперь приходится почти половина выручки, которая по итогам года должна составить около 30 миллиардов рублей.

Данных о прибыли компания не раскрывает. «Мы всегда были прибыльными. Теперь у нас экспоненциальное развитие выручки и прибыли», — указал Соколов. В будущем году компания собирается открыть 15-20 магазинов Казахстане и запустить розничную сеть в Германии.

В начале ноября сообщалось, что выходить на биржу передумала компания Mercury Retail Holding. IPO должно было состояться 10 ноября и стать крупнейшим на Московской бирже с 2013 года. Mercury Retail Holding PLC — крупнейший продавец алкоголя в России, холдинг владеет «Красным & Белым» и «Бристолем».

